Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
Ankara, 27. September, AZERTAC
Der Präsident der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ehrte das Andenken der aserbaidschanischen Märtyrer, die ihr Leben für die territoriale Integrität und Souveränität ihres Landes geopfert haben.
Anlässlich des Gedenktages am 27. September veröffentlichte der türkische Staatschef einen Beitrag in den sozialen Medien.
„Am Gedenktag, der in unserem befreundeten und brüderlichen Land Aserbaidschan begangen wird, ehre ich das Andenken der Märtyrer mit tiefem Respekt und spreche meine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Veteranen aus, die bei der Befreiung Karabachs und anderer von Armenien besetzter Gebiete Aserbaidschans Tapferkeit gezeigt haben. Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“, erklärte Präsident Erdogan.
Ramin Abdullayev
AZERTAC-Sonderkorrespondent
Ankara
