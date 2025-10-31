Ukrainischer Gesundheitsminister: Aserbaidschan hat seit Kriegsbeginn über 2.100 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

„Seit den ersten Kriegstagen leistet Aserbaidschan kontinuierlich humanitäre Hilfe für die Ukraine, darunter bedeutende Lieferungen von Medikamenten, medizinischem Material sowie Krankenhaus- und Energieausrüstung“, sagte der ukrainische Gesundheitsminister Viktor Liashko gegenüber AZERTAC.

„Seit Beginn des Krieges hat Aserbaidschan über 2.100 Tonnen humanitäre Hilfe in 125 Lieferungen bereitgestellt, mit einem Gesamtwert von mehr als 11,5 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag umfasst Beiträge von Regierungsstellen, Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und der ukrainischen Gemeinschaft in Aserbaidschan.

Aserbaidschan hat der Ukraine über 605 Tonnen lebenswichtiger Güter geschickt, darunter medizinische Ausrüstung, Lebensmittel, Hygieneprodukte und Generatoren, unterstützt durch zivile und wirtschaftliche Initiativen. Darüber hinaus unterstützt Aserbaidschan aktiv den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur der Ukraine durch die Lieferung von elektrischen Geräten wie Kabeln, Generatoren und Transformatoren.

Zudem setzt Aserbaidschan seine Unterstützung für die Energieversorgungssicherheit der Ukraine fort. Für den Zeitraum 2023–2025 wurden über 10 Millionen US-Dollar für die Lieferung von Energieausrüstung, Transformatoren und Generatoren bereitgestellt. Diese Hilfe sei ein Ausdruck von Solidarität auf der Grundlage von Wiederaufbau, Frieden und Entwicklung, betonte der Minister.