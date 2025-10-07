Ungarischer Premierminister Viktor Orbán beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán, hat am 7. Oktober seinen Besuch in Aserbaidschan beendet.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am Internationalen Flughafen Gabala eine Ehrenformation für den ungarischen Premierminister gehalten.

Viktor Orbán wurde am Internationalen Flughafen Gabala von dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli und weiteren offiziellen Vertretern verabschiedet.