Vorsitzender des Volksrates von Turkmenistan besucht Aserbaidschan

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Volksrates (Halk Maslahaty) von Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, ist am 7. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) teilzunehmen.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am internationalen Gabala Flughafen eine Ehrenformation für Gurbanguly Berdimuhamedow gehalten.

Der Vorsitzende des Volksrates von Turkmenistan wurde am Internationalen Flughafen Gabala von dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.