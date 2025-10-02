Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
Baku, 2. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise an den Weltbörsen sind gestiegen.
Wie AZERTAC berichtet, ist an der Londoner ICE („InterContinental Exchange Futures“) der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte „Brent“ um 0,33 US-Dollar gestiegen und beträgt nun 65,68 US-Dollar.
An der New Yorker NYMEX („New York Mercantile Exchange“) stieg der Preis für ein Barrel der Sorte „Light“ um 0,31 US-Dollar auf 62,09 US-Dollar.
