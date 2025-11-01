Arabie saoudite : Organisation de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique « Riyad 2025 »

Rabat, 1 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La capitale saoudienne, Riyad, accueillera la sixième édition des Jeux de la Solidarité Islamique du 7 au 21 novembre.

Les compétitions de cet événement comprendront 19 disciplines sportives majeures, ainsi que 3 disciplines adaptées aux personnes en situation de handicap, reflétant le caractère inclusif et solidaire de cette manifestation sportive et incarnant l'esprit de coopération et d'unité entre les pays islamiques.

L'Arabie saoudite, qui accueille cette édition, marque le retour des Jeux sur leurs terres natales, près de vingt ans après la première édition organisée en 2005 dans les villes de La Mecque, Médine, Djeddah et Taïf.

Le correspondant de l’agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué du Comité olympique marocain, que le Maroc sera représenté à cet événement par une délégation de 82 athlètes masculins et féminins qui concourront dans 13 disciplines sportives, dont l'athlétisme, le judo, le karaté, le taekwondo, la boxe, la lutte, le muay-thaï, le jiu-jitsu, le duathlon, l'haltérophilie paralympique, l'e-sport, le football en salle et les sports pour personnes handicapées.

Les Jeux de la Solidarité Islamique sont organisés par la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique, une organisation fondée le 6 mai 1985 à Riyad, sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.

L'idée de ces jeux a été proposée pour la première fois par le Royaume d'Arabie saoudite en 1981, lors du troisième Sommet islamique.

Il convient de souligner que la première édition des Jeux de la Solidarité Islamique s'est tenue au Royaume d'Arabie saoudite en 2005, marquant une étape historique qui a rassemblé un grand nombre d'athlètes de divers pays islamiques et a instauré une approche sportive fondée sur la fraternité et la solidarité entre les nations.