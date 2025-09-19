‏من "إيتشري بازار" إلى إيليسو: رحلة في قلب قاخ الساحرة

قاخ، 19 سبتمبر، أذرتاج

‏تُعَدّ قاخ من المناطق التي تمتلك إمكانات واسعة لتطوير السياحة في أذربيجان إذ تتميز بمناخها الجبلي المعتدل والنقي وينابيعها المعدنية العلاجية الغنية وطبيعتها الخلابة.

‏إن كل زاوية من هذه الديار العريقة بتاريخها وثقافتها تُشكّل مكاناً حقيقياً للاستجمام بالنسبة للسياح وفي هذا السياق، يجذب كل من مدينة قاخ التي تتميز بنظامها ونظافتها وخضرتها وأسلوبها المعماري التاريخي وقرية إيليسو القديمة الواقعة في أحضان سلسلة جبال القوقاز الكبرى اهتمام السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

‏وتفتح كل شارع وزقاق ودرب في هذه المدينة العريقة الواقعة على المنحدرات الجنوبية لجبال القوقاز الكبرى على مشهد مختلف وأما الأعمال المنفذة وفق الطراز المعماري المحلي فتثير بدورها إعجاب الزوار.

‏وقد تحوّل "إيتشري بازار" مركز الثقافة السياحية الذي أُنشئ في الحي التاريخي لمدينة قاخ إلى مكان حقيقي للراحة بالنسبة لزوار المنطقة. وتقع أبواب وأسوار القلعة وهي أثر معماري يعود إلى القرن السادس عشر في مركز المدينة ومن هنا كانت تمر القوافل قديماً، كما كان المكان مركزاً تجارياً عريقاً ويطلق عليه سكان قاخ في الأصل اسم "إيتشري بازار" (السوق الداخلية).

‏وفي إطار مشروع متكامل، أُنشئ في محيط المجمع مسرح في الهواء الطلق يتسع لـ300 مقعد وعشر ورش عمل مخصصة للحرفيين، بما في ذلك الفنون التطبيقية والنقش على الخشب والنسيج والحلويات الشرقية ومخبز تقليدي. ويعرض في مركز بيع منتجات الفنون التطبيقية أعمال الفنانين المحليين من تذكارات وطنية ولوحات فنية ورسوم جرافيكية ونقوش على الخشب ورسومات على الحجر ومنسوجات وسجاد تذكاري.

‏وكانت ورشة الحداد السيد محمد والد الملحن والشخصية الاجتماعية البارزة مسلم ماقومَاييف، قائمة هنا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. واليوم أصبح "إيتشري بازار" واحداً من أكثر أماكن الاستراحة التي يقصدها سكان المدينة وكذلك السياح المحليون والأجانب الوافدون إلى المنطقة.

‏ومن أولى الوجهات التي يقصدها السياح المحليون والأجانب الوافدون إلى قاخ أيضاً قرية إيليسو القديمة التي تتميز إلى جانب طبيعتها من نباتات وحيوانات بوفرة آثارها التاريخية والمعمارية. ومن أجل الحفاظ على التراث التاريخي ونقله إلى الأجيال القادمة تعمل "محمية إيليسو التاريخية الثقافية الحكومية" منذ أكثر من عشرين عاماً.

‏ومن أبرز الآثار التي وصلت إلى يومنا هذا في إيليسو قلعة سموغ والجسر الكبير والمسجد الكبير وقلعة "قلعاجه" ومجمع القلعة وقلعة "جينلي" والآثار الكتابية التي وجدت جميعها مكاناً لها في الصفحات المجيدة من تاريخ البطولة لهذه القرية العريقة.