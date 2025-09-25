الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارين أصفر وبرتقاليا بسبب الرياح القوية التي يتوقع أن تسود على ظروف الطقس على مناطق البلد حتى صباح 28 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان الأرصاد الجوية أنها تصدر إنذارا أصفر بسبب توقع تراوح سرعة الرياح الغربية بين 9ر13-7ر20 مترا في الثانية في أراضي غالبية ولايات البلد.

كما أصدرت الأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بسبب توقعها أن تتراوح سرعة الرياح الشمالية الغربية بين 8ر20-4ر28 مترا في الثانية في مناطق باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وفي عدد من الولايات المتاخمة لها.