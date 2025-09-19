2. Freies Training in Baku zum F1-GP von Aserbaidschan begonnen

Baku, 19. September, AZERTAC

Das 2. Freie Training zum F1-GP von Aserbaidschan in Baku hat begonnen.

AZERTAC berichtet, dass zehn Teams am Training teilnehmen.

Die Fahrer absolvieren innerhalb einer Stunde mehrere Runden auf der 6 Kilometer langen Strecke.

Der britische Fahrer Lando Norris (McLaren) hatte im ersten Freien Training zum Grand Prix von Aserbaidschan in Baku in 1:42.704 Minuten die Bestzeit erzielt.