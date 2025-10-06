3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen erreichen das Finale

Scheki, 6. Oktober, AZERTAC

Die Wettbewerbe in der rhythmischen Gymnastik haben bei den 3. GUS-Spielen begonnen, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden.

Nach starken Leistungen in der Qualifikationsrunde zogen die aserbaidschanischen Gymnastinnen ins Finale ein.

Azade Atakischiyeva glänzte in den Übungen mit Ball und Reifen, Schams Aghahuseynova in der Ball-Übung und Nur Sadigova in der Reifen-Übung. Auch im Wettbewerb mit 5 Reifen qualifizierten sich die aserbaidschanischen Gymnastinnen für das Finale.

Die Wettbewerbe in der rhythmischen Gymnastik werden am 8. Oktober abgeschlossen.