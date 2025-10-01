3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille
Ganja, 1. Oktober, AZERTAC
Der aserbaidschanische Schwimmer Suleyman Ismayilzade hat bei den 3. GUS-Spielen eine Silbermedaille errungen.
Im Sportpalast Ganja sicherte sich Ismayilzade die Medaille im Wettbewerb über 800 Meter Freistil.
Die 3. GUS-Spiele, an denen insgesamt 1.624 Athleten aus 13 Ländern teilnehmen, werden am 8. Oktober zu Ende gehen.
