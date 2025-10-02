3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold

Ganja, 2. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Schwimmer Suleyman Ismayilzade hat bei den 3. GUS-Spielen, die in Aserbaidschan ausgetragen werden, eine Goldmedaille gewonnen.

Im Sportpalast von Ganja sicherte sich Ismayilzade die Medaille im 400-Meter-Freistil.

Die 3. GUS-Spiele, an denen 1.624 Athletinnen und Athleten aus 13 Ländern teilnehmen, dauern noch bis zum 8. Oktober an.