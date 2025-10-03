3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
Mingachevir, 3. Oktober, AZERTAC
Bei den 3. Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die derzeit in Aserbaidschan stattfinden, haben die aserbaidschanischen Karatekas eine starke Leistung gezeigt und insgesamt neun Medaillen errungen. Die Wettkämpfe finden im Kür-Olympiazentrum in Mingachevir statt.
Madina Sadiqova (55 kg), Nuran Rzazade (67 kg), Roman Heydarov (Einzel-Kata) gewannen Gold.
Farid Savadov (60 kg), Nazrin Piriyeva (55 kg) holten Solber.
Bronze sicherten sich Inji Azizova (50 kg), Aslan Dostiyev (67 kg), Ramila Heydarova und Rovshan Aliyev (beide in der Einzel-Kata).
An den Spielen nehmen insgesamt 1.624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teil. Die Wettbewerbe dauern noch bis zum 8. Oktober an.
