3. GUS-Spiele: Aserbaidschans U-16-Fußballteam belegt zweiten Platz

Gabala, 4. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische U-16-Fußballteam belegte den 2. Platz bei den 3. GUS-Spielen und sicherte sich die Silbermedaille.

Im entscheidenden Match verlor das aserbaidschanische Team gegen Russland mit 3:2.

Die Tore für das Team erzielte Ali Baschirov (2).