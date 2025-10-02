3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen

Schuscha, 2. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der 3. GUS-Spiele organisierte Aserbaidschan eine Medientour zu den Städten Schuscha und Khankendi.

Während der Tour werden sich über 60 ausländische und lokale Medienvertreter zunächst mit den historischen und kulturellen Denkmälern von Schuscha sowie der beeindruckenden Natur der Stadt vertraut machen.

Anschließend wird die Delegation die Stadt Khankendi besuchen.