First Lady von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva lernt Quirinalspalast in Rom kennen VIDEO

Rom, 20. Februar, AZERTAC

First Lady Mehriban Aliyeva hat im Rahmen des Staatsbesuchs des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Italien das Quirinalspalast in Rom kennengelernt.

Frau Mehriban Aliyeva besichtigte die Hallen des Palastes und machte sich mit den hier gezeigten Exponaten vertraut. Sie wurde über die Geschichte des Quirinalspalastes, wertvolle Gegenstände, die hier aufbewahrt werden, sowie über Gemälde, Fresken und Mosaiken informiert.