Alpakas in Schamachi: Ein besonderes Ausflugsziel VIDEO

Schamachi, 2. Oktober, AZERTAC

Die traditionsreiche und wunderschöne Region Schamachi besticht nicht nur durch ihre historischen Bauwerke und ihre eindrucksvolle Natur, sondern auch durch einzigartige Reiseziele. Eines davon ist die einzige Alpakafarm Aserbaidschans.

Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Alpakas wurden bereits vor Jahrhunderten in Peru domestiziert. Ihre Wolle ist antiallergen, wasserabweisend und zählt zu den wertvollsten Wollarten der Welt.

Heute muss man keine tausende Kilometer mehr zurücklegen, um diese freundlichen Tiere kennenzulernen – auf der Farm im Dorf Meysari bei Schamachi kann man ihnen ganz nah kommen. Die ruhigen Alpakas beißen nicht, nehmen bereitwillig Futter von Besuchern an und lassen sich sogar streicheln oder umarmen.

Farmführer Parvaz Bandaliyev erklärt: „Alpakas werden etwa 25 Jahre alt und benötigen besondere Pflege, um gesund zu bleiben. Das Klima in Schamachi ähnelt dem der peruanischen Anden – deshalb konnten sich die Tiere hier schnell anpassen.“

Das Interesse an der Alpakafarm wächst stetig. Laut der Managerin Ülviya Kökman kommen Besucher nicht nur aus Aserbaidschan, sondern auch aus dem Ausland:

„Die Gäste verbringen etwa 45 bis 60 Minuten mit den Alpakas. Der Guide erklärt alles Wissenswerte, dann dürfen die Besucher die Tiere füttern, Fotos machen – und gehen mit guter Laune nach Hause. Solche Orte tragen zum Tourismus unseres Landes wesentlich bei.“