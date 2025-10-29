Aserbaidschan hofft auf Medaillenregen bei U23-Judo-Europameisterschaften in Chiᶊinǎu 2025

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Athleten werden bei den U23-Europameisterschaften im Judo in Chiᶊinǎu, Moldawien, um Medaillen kämpfen.

Aserbaidschan wird durch ein Team von neun Judokas vertreten sein, die in sechs Gewichtsklassen antreten.

Insgesamt werden bei den Judo-Wettbewerben, die vom 31. Oktober bis 1. November stattfinden, 314 Sportler aus mehr als 38 Ländern erwartet.