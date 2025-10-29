Aserbaidschan nimmt am internationalen Kulturfestival in Brüssel teil

Brüssel, 29. Oktober, AZERTAC

Die Union der Aserbaidschaner „Fireland“ vertrat Aserbaidschan beim internationalen Kulturfestival “Farandole des Cultures”, das in Brüssel stattfand.

Die von ABM NOROC organisierte Veranstaltung brachte Gemeinschaften aus Belgien, Moldawien, Georgien, der Ukraine, Portugal, der Slowakei, Rumänien, der Demokratischen Republik Kongo und Aserbaidschan zusammen und bot die Gelegenheit, das kulturelle Erbe, die Küche, die Musik und die Volkstänze ihrer Länder zu präsentieren.

Die Besucher erhielten Bücher und Broschüren über Aserbaidschan und konnten köstliche Speisen der aserbaidschanischen Küche probieren, darunter nationale Weine und Tee.

Vugar Seyidov

AZERTAC-Sonderkorrespondent