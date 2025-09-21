Aserbaidschan nimmt erstmals am internationalen Gesangswettbewerb „Silk Way Star“ in Astana teil

Astana, 21. September, AZERTAC

Der erstmals ausgetragene internationale Gesangswettbewerb „Silk Way Star“, der herausragende Künstler aus 12 Ländern vereint, feierte seine Premiere am 20. September in der kasachischen Hauptstadt Astana.

Die musikalische Show bringt Vertreter aus Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, China, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Südkorea zusammen.

Unter den Teilnehmern befindet sich auch die aserbaidschanische Sängerin und Schauspielerin Sabina Guluzade (Sabina Zadeh), eine Halbfinalistin der Show „The Voice of Azerbaijan“ (Die Stimme Aserbaidschans).

Das große Finale wird am 22. November stattfinden und live auf dem Jibek Joly/Silk Way TV-Kanal sowie auf großen Netzwerken der teilnehmenden Länder übertragen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird den Titel „Silk Way Star“ erhalten und die Möglichkeit bekommen, sein Talent auf der weltweiten Bühne zu präsentieren.