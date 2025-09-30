Aserbaidschan und China erörtern Perspektiven der Zusammenarbeit im Bildungsbereich

Baku, 30. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Minister für Wissenschaft und Bildung, Emin Amrullayev, hat sich mit dem Vizeminister für Bildung der Volksrepublik China, Jiangfeng Du, getroffen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die zukünftigen Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit im Bildungsbereich.