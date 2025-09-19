Aserbaidschan und EU erörtern bestehende Zusammenarbeit

Baku, 19. September, AZERTAC

Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich mit der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos, getroffen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen der bestehenden Zusammenarbeit sowie zukünftige Pläne zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union (EU). Die Bedeutung der Kontakte zwischen den führenden Persönlichkeiten für die Ausweitung der Beziehungen wurde besonders betont.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Notwendigkeit gelegt, die Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit, Transportrouten und erneuerbare Energien weiter auszubauen. Zudem wurde die Bedeutung der Kooperation zwischen Aserbaidschan und der EU bei der Lösung von Umweltproblemen und im Kampf gegen den Klimawandel hervorgehoben.

Minister Bayramov informierte die EU-Kommissarin außerdem ausführlich über die aktuelle Lage und die Realitäten in der Region in der Nach-Konflikt-Zeit.

Besonders hervorgehoben wurden die Vereinbarungen, die beim historischen Treffen im vergangenen Monat in Washington erzielt wurden. Minister Bayramov betonte, dass Aserbaidschan als Initiator der regionalen Normalisierung und des Friedensprozesses seine Bemühungen zur Förderung der Friedensagenda fortsetzen werde.

Bei dem Treffen fand auch ein Meinungsaustausch über weitere bilaterale und regionale Themen von gemeinsamem Interesse statt.