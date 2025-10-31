Aserbaidschan und Georgien prüfen Möglichkeiten zur Förderung der strategischen Partnerschaft

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Samarkand, Usbekistan, traf sich der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit seiner georgischen Amtskollegin Maka Botchorishvili.

Während des Treffens diskutierten die Seiten Möglichkeiten zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Georgien in den Bereichen Politik, Militär und Wirtschaft, Verkehr sowie Humanitäres und erörterten aktuelle regionale Fragen.

Die Minister würdigten das hohe Niveau der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern und betonten, dass aktiver politischer Dialog und regionale Zusammenarbeit eine solide Grundlage für die bilateralen Beziehungen bilden.

Darüber hinaus hoben sie die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen zur Sicherung dauerhaften Friedens und Stabilität in der Region hervor.

Bei dem Treffen wurden zudem eine Reihe bilateraler und regionaler Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.