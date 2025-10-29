Aserbaidschan und Oman erörtern Zusammenarbeit

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Am 29. Oktober traf sich Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov im Rahmen seines offiziellen Besuchs im Sultanat Oman mit Sayyid Asaad bin Tariq Al Said, dem Sonderbeauftragten des Sultans von Oman.

Beide Seiten äußerten sich lobend über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Oman sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene.

Sie betonten zudem die entscheidende Rolle von hochrangigen Besuchen bei der Hebung der bilateralen Beziehungen auf ein neues Niveau sowie bei der weiteren Förderung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Minister Bayramov äußerte sich zuversichtlich, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft im Oman der bilateralen Zusammenarbeit zusätzlichen Schwung verleihen werde.

Der aserbaidschanische Außenminister hob hervor, dass die parlamentarische Diplomatie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der bilateralen Beziehungen spiele, und betonte, dass Aserbaidschan die Gründung von Freundschaftsgruppen durch die Parlamente beider Länder im Jahr 2025 sehr schätze.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat wies außerdem auf die Bedeutung hin, dass Aserbaidschan 2026 den nächsten Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sowie die 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13) in Baku ausrichten wird. Diese Veranstaltungen würden neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Förderung von Dialog, Solidarität und den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung schaffen.

Bei dem Treffen wurden zudem weitere bilaterale und multilaterale Fragen von gemeinsamem Interesse sowie die regionale Lage erörtert.