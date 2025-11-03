Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich

Bukarest, 3. November, AZERTAC

Eine Delegation aus Aserbaidschan traf im Hauptsitz des Nationalen Audiovisuellen Rates Rumäniens mit dessen stellvertretendem Vorsitzenden und amtierendem Leiter, Valentin-Alexandru Jucan, zusammen.

An dem Treffen nahmen unter anderem der Vorstandsvorsitzende der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) Vugar Aliyev, der Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung Ahmad Ismayilov, der Vorsitzende des Aserbaidschanischen Audiovisuellen Rates Ismat Sattarov sowie der Botschafter Aserbaidschans in Rumänien Gudsi Osmanov teil.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die aktuelle Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich und Möglichkeiten für neue Projekte.

Valentin-Alexandru Jucan erklärte, dass Informationssicherheit, digitale Transformation und Ausbildungsprogramme für junge Journalisten zu den wichtigsten Themen des rumänischen Mediensektors gehören. Der Erfahrungsaustausch mit Aserbaidschan sei in diesen Bereichen für beide Seiten sehr wertvoll.

Er stellte außerdem das rumänische Digitale Warnsystem (Digital Alert System – DAS) vor, das in allen landesweiten Fernseh- und Radiosendern eingesetzt wird und die Bevölkerung in Echtzeit über Notfälle, Naturkatastrophen oder andere Sicherheitsfragen informiert.

Vugar Aliyev hob die jüngsten Reformen im aserbaidschanischen Medienbereich hervor, darunter die Modernisierung der Fernseh- und Digitalübertragungssysteme sowie die Integration Aserbaidschans in internationale Medienplattformen. Er betonte, dass das Land über eine moderne Medieninfrastruktur verfügt und gemeinsame Projekte mit Rumänien neue Chancen eröffnen.

Ahmad Ismayilov und Ismat Sattarov sprachen über die Angleichung der Medienregeln an internationale Standards, die Verbesserung der professionellen Standards in Fernsehen und Radio sowie die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs zwischen öffentlichen Rundfunkanstalten.

Botschafter Gudsi Osmanov unterstrich, dass die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Rumänien auch im Medienbereich sichtbar wird. Er betonte, dass die Zusammenarbeit nicht nur Informationsaustausch umfassen, sondern auch durch gemeinsame Projekte in den Bereichen digitale Übertragung, Content-Produktion und Kulturdiplomatie vertieft werden sollte.

Darüber hinaus diskutierten die Teilnehmer Themen wie Medienregulierung -und Ethik, Bekämpfung von Desinformation und die Entwicklung des audiovisuellen Produktionsmarktes.

Igbal Hajiyev

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Bukarest