Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

ARMEE

Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Auf Einladung des Generalstabschefs der Streitkräfte der Republik Türkei, Armeegeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ist der Erste Stellvertreter des Verteidigungsministers, Chef des Generalstabs der Aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Kaim Vaiyev in das Bruderland gereist, um am „Tag des Hochrangigen Beobachters“ der Übung „Freies Feuer 2025“ teilzunehmen.

Generaloberst Karim Valiyev traf sich in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen. Bei dem Treffen wurden Fragen von beiderseitigem Interesse im Bereich der militärischen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern erörtert.

Im Rahmen des Besuchs nahm der Chef des Generalstabs der Aserbaidschanischen Armee zudem am „Tag des Hochrangigen Beobachters“ der Übung „Freies Feuer 2025“ teil.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen
  • 10.10.2025 [12:36]

Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche
  • 05.10.2025 [22:16]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September
  • 27.09.2025 [10:14]

Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September

Aserbaidschanischer Generalstabschef nimmt an Sitzung des GUS-Militärkomitees teil
  • 24.09.2025 [16:52]

Aserbaidschanischer Generalstabschef nimmt an Sitzung des GUS-Militärkomitees teil

Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
  • 22.09.2025 [16:45]

Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche
  • 21.09.2025 [17:57]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse vergangener Woche
  • 14.09.2025 [14:29]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse vergangener Woche

Verteidigungsministerium präsentiert Wochenrückblick
  • 07.09.2025 [22:13]

Verteidigungsministerium präsentiert Wochenrückblick

Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht vietnamesische Marine
  • 03.09.2025 [14:44]

Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht vietnamesische Marine

Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit

  • [21:55]

Offenes Asien-Turnier: Aserbaidschanische Judokas gewinnen sechs Medaillen

  • [21:46]

Zentralafrika: Zweite Runde der Parlamentswahl in Gabun

  • [18:00]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Luxemburg mit 4:0

  • [17:15]

Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor

  • [17:00]

USA: Trump schickt auch nach Memphis Nationalgardisten

  • [16:53]

Mindestens 23 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko

  • [16:43]

Neue Studiengänge werden an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität eröffnet

  • [16:38]

Waffenruhe im Gazastreifen: Hilfsorganisationen warten auf Öffnung der Grenzübergänge

  • [16:30]

Außenminister von Aserbaidschan und Pakistan führen Telefonat

  • [16:24]

Außenminister Aserbaidschans und der Türkei erörtern Lage im Nahen Osten

  • [16:20]

Teilnehmer internationaler Konferenz beten in der Moschee von Zangilan

  • [16:11]

Baku veranstaltet internationale Konferenz „Frauen in der Cybersicherheit“

  • [15:52]

USA: Ärztliche Untersuchung: Trumps Gesundheit "ausgezeichnet"

  • [14:55]

Offizieller Empfang zum Nationalfeiertag Turkmenistans in Baku

  • [12:23]

Europäische Mannschaftsmeisterschaft 2025: Aserbaidschanische Schachspieler besiegen armenische Gegner

  • [10:54]

Künstliche Intelligenz: Sechs weitere KI-Fabriken in Europa geplant

  • [10:44]

Auszeichnung: Florian Wirtz ist "Fußballer des Jahres"

  • [10:30]

Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze

  • 10.10.2025 [20:48]
Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert VIDEO

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert VIDEO

Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft

  • 10.10.2025 [20:02]

Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin

  • 10.10.2025 [20:00]

Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig

  • 10.10.2025 [19:41]

Teilnehmer der internationalen Konferenz besuchen aserbaidschanische Stadt Schuscha

  • 10.10.2025 [19:33]

Teilnehmer einer internationalen Konferenz besichtigen neu entdeckte Massengräber im aserbaidschanischen Aghdara

  • 10.10.2025 [19:20]

Aserbaidschan richtet Kulturtage Turkmenistans aus

  • 10.10.2025 [18:27]

Erstmals Schweineleber in lebenden Patienten transplantiert

  • 10.10.2025 [18:19]

Weinernte in Deutschland besser als im Vorjahr - aber weiter unterdurchschnittlich

  • 10.10.2025 [18:17]

Finanzmarkt: USA stützen Argentinien mit milliardenschweren Währungstausch

  • 10.10.2025 [17:54]

Frankreich: Präsident Macron will über neuen Premier entscheiden

  • 10.10.2025 [17:46]

Neue Buchveröffentlichung über Mehriban Aliyeva: "Dem aserbaidschanischen Volk zu dienen bleibt unser unveränderliches Ziel"

  • 10.10.2025 [17:27]

Aserbaidschans Nicht-Öl-Exporte steigen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 8 Prozent

  • 10.10.2025 [17:17]
Präsident Ilham Aliyev nimmt am Bankett zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Duschanbe teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am Bankett zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Duschanbe teil VIDEO

Ratssitzung der GUS- Staatschefs im erweiterten Format in Duschanbe Präsident Ilham Aliyev nimmt an Sitzung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Ratssitzung der GUS- Staatschefs im erweiterten Format in Duschanbe
Präsident Ilham Aliyev nimmt an Sitzung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Duschanbe: Präsident Ilham Aliyev hält Rede beim Treffen des Rates der GUS- Staatschefs im engen Kreis AKTUALISIERT VIDEO

  • 10.10.2025 [16:28]
Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe AKTUALISERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe AKTUALISERT VIDEO

Große Rückkehr: 43 weitere Flüchtlingsfamilien kehren in Tazabina und Ballija zurück

  • 10.10.2025 [15:38]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • 10.10.2025 [13:08]

Heftiges Erdbeben erschüttert die Philippinen

  • 10.10.2025 [13:05]

Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen

  • 10.10.2025 [12:36]

Perus Parlament stimmt für Amtsenthebung von Präsidentin Boluarte

  • 10.10.2025 [12:24]

Weltmarkt: Ölpreise sinken

  • 10.10.2025 [11:27]
Treffen der GUS- Staatschefs: Präsident Ilham Aliyev besucht Palast der Nation in Duschanbe VIDEO

Treffen der GUS- Staatschefs: Präsident Ilham Aliyev besucht Palast der Nation in Duschanbe VIDEO

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am informellen Abendessen der GUS-Staatschefs in Duschanbe teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am informellen Abendessen der GUS-Staatschefs in Duschanbe teil VIDEO

Junger aserbaidschanischer Boxer wird zum zweiten Mal Europameister

  • 09.10.2025 [20:18]

UNO-Ziel für Beseitigung des Hungers bis 2030 kaum noch erreichbar

  • 09.10.2025 [20:10]

Fintex-Forum Baku 2025 : Absichtserklärungen unterzeichnet

  • 09.10.2025 [19:50]
Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe  AKTUALISIERT VIDEO

Russischer Präsident hofft auf Fortsetzung der Beziehungen zu Aserbaidschan im Geiste der Allianz

  • 09.10.2025 [18:08]

Russischer Präsident zum AZAL-Flugzeugabsturz: Unsere Pflicht ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten

  • 09.10.2025 [17:54]

Russischer Präsident: Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes ist mit mehreren Faktoren verbunden

  • 09.10.2025 [17:37]

Präsident Ilham Aliyev: Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Russland zeigt positive Entwicklungen

  • 09.10.2025 [17:30]

Präsident Ilham Aliyev dankt Wladimir Putin für persönliche Überwachung der Situation nach AZAL-Flugzeugabsturz

  • 09.10.2025 [17:19]

Präsident Putin betont hochrangige humanitäre Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan

  • 09.10.2025 [17:14]

Präsident Putin: Wir leisten jede mögliche Unterstützung bei Ermittlungen zur Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes

  • 09.10.2025 [17:05]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanischer Staat unternimmt erhebliche Anstrengungen, die internationale Gemeinschaft auf Thema vermisster Personen aufmerksam zu machen

  • 09.10.2025 [16:41]

Weitere 28 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen

  • 09.10.2025 [16:25]

Doppelt so viele Menschen leiden unter Hungersnot wie noch 2023

  • 09.10.2025 [16:02]

Gold und Silber auf dem Weltmarkt billiger geworden

  • 09.10.2025 [15:52]

Stockholm: Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises

  • 09.10.2025 [15:47]

Großbrand in Los Angeles: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

  • 09.10.2025 [15:38]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar

  • 09.10.2025 [13:07]
Historische Badeanstalt “Tschökäk” in Ganja VIDEO

Historische Badeanstalt “Tschökäk” in Ganja VIDEO

Spuren der Vergangenheit in den Kalksteinwänden –Narimankänd-Höhlen VIDEO

Spuren der Vergangenheit in den Kalksteinwänden –Narimankänd-Höhlen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Aktueller Ölpreis

  • 09.10.2025 [11:56]

In Baku findet „Fintex Forum 2025“ statt

  • 09.10.2025 [10:43]

9. Oktober 2025 – Welttag der Post

  • 09.10.2025 [10:30]

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

  • 08.10.2025 [23:21]

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

  • 08.10.2025 [23:05]

Aserbaidschan und US- Denkfabrik erörtern Reformen zur Erweiterung des Mittleren Korridors

  • 08.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

  • 08.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen

  • 08.10.2025 [20:21]

Aserbaidschan und Deutschland prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Finanzsektor

  • 08.10.2025 [19:44]

Aserbaidschans Rhythmische Gymnastinnen gewinnen 8 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [19:35]

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft

  • 08.10.2025 [19:25]

Sahiba Gafarova: Zusammenarbeit mit Kroatien im Bereich der Minenräumung verdient besondere Beachtung

  • 08.10.2025 [19:08]

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:55]

Aserbaidschanische griechisch-römische Ringer schließen GUS-Spiele mit 6 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:45]

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

  • 08.10.2025 [17:24]

Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten

  • 08.10.2025 [16:59]

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

  • 08.10.2025 [16:59]

Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen gewinnen weitere Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [16:28]

Aserbaidschanische Boxer ziehen ins Finale der U19-Europameisterschaften 2025 ein

  • 08.10.2025 [16:27]

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 08.10.2025 [16:07]

Aserbaidschanische Abgeordnete nehmen an Jahrestagung der NATO-Parlamentarierversammlung teil

  • 08.10.2025 [15:48]

Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher

  • 08.10.2025 [14:34]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 08.10.2025 [13:15]

Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote

  • 08.10.2025 [13:09]

Präsident des kroatischen Parlaments ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 08.10.2025 [12:00]

Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze

  • 08.10.2025 [11:34]

Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar

  • 08.10.2025 [10:48]

Parlamentspräsident Kroatiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 08.10.2025 [10:41]

Aserbaidschanisches griechisch-römisches-Ringerteam gewinnt weitere Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [21:00]
Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Memorandum zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen unterzeichnet

  • 07.10.2025 [19:54]

Ralf Horlemann: Aserbaidschan realisiert groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors

  • 07.10.2025 [19:50]

Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister

  • 07.10.2025 [19:37]