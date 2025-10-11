Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Auf Einladung des Generalstabschefs der Streitkräfte der Republik Türkei, Armeegeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ist der Erste Stellvertreter des Verteidigungsministers, Chef des Generalstabs der Aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Kaim Vaiyev in das Bruderland gereist, um am „Tag des Hochrangigen Beobachters“ der Übung „Freies Feuer 2025“ teilzunehmen.

Generaloberst Karim Valiyev traf sich in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen. Bei dem Treffen wurden Fragen von beiderseitigem Interesse im Bereich der militärischen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern erörtert.

Im Rahmen des Besuchs nahm der Chef des Generalstabs der Aserbaidschanischen Armee zudem am „Tag des Hochrangigen Beobachters“ der Übung „Freies Feuer 2025“ teil.