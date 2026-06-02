Aserbaidschan und USA erörtern Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Verkehr

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Rashad Nabiyev, hat sich mit einer US-Delegation unter Leitung von Caleb Orr, Beigeordneter Staatssekretär für Wirtschafts-, Energie- und Unternehmensangelegenheiten getroffen.

Die Seiten erörterten die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Verkehr.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der Ausbau des rechtlichen Rahmens für Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit, die Zusammenarbeit mit US-Behörden und Unternehmen beim Aufbau eines Rechenzentrums in Aserbaidschan sowie die Entwicklung des Mittleren Korridors und des Zangezur-Korridors. Erörtert wurden zudem die Beteiligungsmöglichkeiten amerikanischer Unternehmen an diesen Projekten.