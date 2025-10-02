Aserbaidschan und Usbekistan werden Gastgeber der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027 sein

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Das Exekutivkomitee der FIFA trat am 2. Oktober zu seiner ordentlichen Sitzung zusammen.

Auf den Beschluss des Komitees werden Aserbaidschan und Usbekistan die Endrunde der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam ausrichten.

Es wird die 25. Ausgabe dieses Turniers sein, das seit seiner Einführung im Jahr 1977 alle zwei Jahre stattfindet. Zum ersten Mal werden Spiele einer Männer-Weltmeisterschaft in Aserbaidschan ausgetragen. Zugleich feiert die aserbaidschanische Herren-Nationalmannschaft ihr Debüt bei der Endrunde einer FIFA-Weltmeisterschaft.