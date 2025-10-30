Aserbaidschan und VAE prüfen Aussichten für eine vielseitige Zusammenarbeit

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Am 30. Oktober traf der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, mit Saqr Ghobash, dem Präsidenten des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zusammen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern durch gemeinsame Anstrengungen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan sehr schnell entwickeln. Sie betonten, dass die im September unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über umfassende strategische Partnerschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und den VAE die bilateralen Kontakte auf eine neue Ebene gehoben habe.

Darüber hinaus wurde die Bedeutung einer fortgesetzten engen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung im Rahmen der internationalen Organisationen hervorgehoben.

In Bezug auf die interparlamentarischen Beziehungen unterstrichen die Parteien die zentrale Rolle wechselseitiger Besuche sowie der Aktivitäten von Freundschaftsgruppen in den gesetzgebenden Organen beider Länder zur Stärkung der vielseitigen Kooperation.

Zudem diskutierten die Gesprächspartner die Perspektiven einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Informations- und Kommunikationstechnologie, Künstliche Intelligenz sowie weiteren Sektoren.