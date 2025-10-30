Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Aserbaidschan und VAE prüfen Aussichten für eine vielseitige Zusammenarbeit

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Am 30. Oktober traf der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, mit Saqr Ghobash, dem Präsidenten des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zusammen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern durch gemeinsame Anstrengungen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan sehr schnell entwickeln. Sie betonten, dass die im September unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über umfassende strategische Partnerschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und den VAE die bilateralen Kontakte auf eine neue Ebene gehoben habe.

Darüber hinaus wurde die Bedeutung einer fortgesetzten engen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung im Rahmen der internationalen Organisationen hervorgehoben.

In Bezug auf die interparlamentarischen Beziehungen unterstrichen die Parteien die zentrale Rolle wechselseitiger Besuche sowie der Aktivitäten von Freundschaftsgruppen in den gesetzgebenden Organen beider Länder zur Stärkung der vielseitigen Kooperation.

Zudem diskutierten die Gesprächspartner die Perspektiven einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Informations- und Kommunikationstechnologie, Künstliche Intelligenz sowie weiteren Sektoren.

Geschichte und Schönheit des Nationalparks am Meeresufer VIDEO

Zangilan – eine der bezaubernden Regionen Aserbaidschans VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt rumänischen Senatspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev übergibt Wohnungsschlüssel an Bewohner des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besichtigt fertiggestellten Wohnkomplex mit 104 Wohnungen in Zangilan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein VIDEO

Gericht bestimmt neuen Anwalt für Ruben Vardanyan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Solarparks „Schams“ und „Ufug“ im Dorf Schahvalli im Bezirk Jabrayil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil VIDEO

Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil VIDEO

Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee VIDEO

Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil VIDEO

Gerstenmalz-Verarbeitungsanlage von „Promalt“ GmbH in Imischli eingeweiht VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

