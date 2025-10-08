Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“
Baku, 8. Oktober, AZERTAC
Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene (IDPs), Rovschan Rzayev, traf sich mit einer Delegation der Weltbank.
Während des Treffens wurden die Vertreter der Weltbank über die laufenden Maßnahmen des Komitees informiert, die im Rahmen des ersten staatlichen Programms „Große Rückkehr“ auf eine nachhaltige Ansiedlung ehemaliger Binnenvertriebener abzielen.
Rovschan Rzayev bezeichnete das gemeinsam mit der Weltbank umgesetzte Projekt als entscheidend für die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für rückkehrende Binnenvertriebene. Er wies darauf hin, dass etwa 800 Binnenvertriebene in Aserbaidschan im Rahmen dieser von der Weltbank unterstützten Initiative an beruflichen Schulungsprogrammen teilgenommen haben.
Die Vertreter der Weltbank – Eric Caldwell Johnson, Projektleiter für das Programm zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von Binnenvertriebenen in Aserbaidschan, Sabina Anne Espinoza, Mitarbeiterin der Weltbank, sowie Khalisa Schahverdiyeva, Repräsentantin der Weltbank für Aserbaidschan – betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit bei IDP-bezogenen Initiativen und würdigten die Erfolge des umgesetzten Projekts.
