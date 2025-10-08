Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

GESELLSCHAFT

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene (IDPs), Rovschan Rzayev, traf sich mit einer Delegation der Weltbank.

Während des Treffens wurden die Vertreter der Weltbank über die laufenden Maßnahmen des Komitees informiert, die im Rahmen des ersten staatlichen Programms „Große Rückkehr“ auf eine nachhaltige Ansiedlung ehemaliger Binnenvertriebener abzielen.

Rovschan Rzayev bezeichnete das gemeinsam mit der Weltbank umgesetzte Projekt als entscheidend für die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für rückkehrende Binnenvertriebene. Er wies darauf hin, dass etwa 800 Binnenvertriebene in Aserbaidschan im Rahmen dieser von der Weltbank unterstützten Initiative an beruflichen Schulungsprogrammen teilgenommen haben.

Die Vertreter der Weltbank – Eric Caldwell Johnson, Projektleiter für das Programm zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von Binnenvertriebenen in Aserbaidschan, Sabina Anne Espinoza, Mitarbeiterin der Weltbank, sowie Khalisa Schahverdiyeva, Repräsentantin der Weltbank für Aserbaidschan – betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit bei IDP-bezogenen Initiativen und würdigten die Erfolge des umgesetzten Projekts.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil
  • 08.10.2025 [17:24]

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
  • 07.10.2025 [12:29]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

Schmuggel großer Mengen Drogen verhindert
  • 04.10.2025 [18:04]

Schmuggel großer Mengen Drogen verhindert

Baumpflanzaktion in Siedlung Muschfigabad durchgeführt
  • 04.10.2025 [10:13]

Baumpflanzaktion in Siedlung Muschfigabad durchgeführt

Heute ist der Tag der Stadt Jabrayil
  • 04.10.2025 [09:00]

Heute ist der Tag der Stadt Jabrayil

Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus
  • 03.10.2025 [17:46]

Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus

Religion: Muslime laden traditionell für heute zum Tag der offenen Moschee ein
  • 03.10.2025 [13:53]

Religion: Muslime laden traditionell für heute zum Tag der offenen Moschee ein

ANAMA: Im September mehr als 5 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
  • 01.10.2025 [18:02]

ANAMA: Im September mehr als 5 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO
  • 30.09.2025 [22:26]

Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

  • 08.10.2025 [23:21]

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

  • 08.10.2025 [23:05]

Aserbaidschan und US- Denkfabrik erörtern Reformen zur Erweiterung des Mittleren Korridors

  • 08.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

  • 08.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen

  • 08.10.2025 [20:21]

Aserbaidschan und Deutschland prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Finanzsektor

  • 08.10.2025 [19:44]

Aserbaidschans Rhythmische Gymnastinnen gewinnen 8 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [19:35]

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft

  • 08.10.2025 [19:25]

Sahiba Gafarova: Zusammenarbeit mit Kroatien im Bereich der Minenräumung verdient besondere Beachtung

  • 08.10.2025 [19:08]

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:55]

Aserbaidschanische griechisch-römische Ringer schließen GUS-Spiele mit 6 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:45]

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

  • 08.10.2025 [17:24]

Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten

  • 08.10.2025 [16:59]

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

  • 08.10.2025 [16:59]

Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen gewinnen weitere Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [16:28]

Aserbaidschanische Boxer ziehen ins Finale der U19-Europameisterschaften 2025 ein

  • 08.10.2025 [16:27]

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 08.10.2025 [16:07]

Aserbaidschanische Abgeordnete nehmen an Jahrestagung der NATO-Parlamentarierversammlung teil

  • 08.10.2025 [15:48]

Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher

  • 08.10.2025 [14:34]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 08.10.2025 [13:15]

Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote

  • 08.10.2025 [13:09]

Präsident des kroatischen Parlaments ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 08.10.2025 [12:00]

Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze

  • 08.10.2025 [11:34]

Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar

  • 08.10.2025 [10:48]

Parlamentspräsident Kroatiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 08.10.2025 [10:41]

Aserbaidschanisches griechisch-römisches-Ringerteam gewinnt weitere Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [21:00]
Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Memorandum zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen unterzeichnet

  • 07.10.2025 [19:54]

Ralf Horlemann: Aserbaidschan realisiert groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors

  • 07.10.2025 [19:50]

Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister

  • 07.10.2025 [19:37]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:21]

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:17]

Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:02]
Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Aserbaidschanische Rhythmische Sportgymnastin gewinnt Silbermedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:00]

Präsident Tokajew zitiert Bakhtiyar Vahabzade: „Ein Türke hat kein Recht, gegen einen anderen Türken feindlich zu sein!“

  • 07.10.2025 [18:16]

Ersin Tatar: Gipfeltreffen, das mit dem 5. Jahrestag des Karabach-Siegs zusammenfällt, ist eine Quelle des Stolzes

  • 07.10.2025 [17:58]

Viktor Orbán: Heute in Gabala erleben wir Triumph unserer gemeinsamen Werte, unseres Erbes und unserer starken Einheit

  • 07.10.2025 [17:45]

Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher

  • 07.10.2025 [17:25]

Usbekischer Präsident: Wir müssen Zusammenarbeit mit führenden Ländern fortsetzen

  • 07.10.2025 [17:22]

Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [17:16]

GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale

  • 07.10.2025 [16:53]
Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefundenPräsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefunden
Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

Präsident Aserbaidschans: Unsere gemeinsame Geschichte, ethnische Herkunft und Sprache vereinen uns zu einer Familie

  • 07.10.2025 [16:12]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar

  • 07.10.2025 [16:11]

Präsident Ilham Aliyev: Eines der wichtigsten Ergebnisse des Washingtoner Gipfels war Eröffnung des Sangesur-Korridors

  • 07.10.2025 [16:05]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und OTS-Mitgliedstaaten haben zahlreiche bedeutende Investitionsprojekte umgesetzt

  • 07.10.2025 [15:52]

Präsident Ilham Aliyev: Wir entwickeln derzeit grünen Energiekorridor, der Zentralasien, Aserbaidschan, die Türkei und Europa verbindet

  • 07.10.2025 [15:32]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist aktiver Teilnehmer an Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren

  • 07.10.2025 [15:25]

Präsident Ilham Aliyev: Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Südkaukasus in Friedensregion verwandeln

  • 07.10.2025 [15:12]

Präsident Ilham Aliyev schlägt gemeinsame Militärübung der OTS-Mitgliedstaaten in Aserbaidschan im Jahr 2026 vor

  • 07.10.2025 [15:03]

Präsident Ilham Aliyev: Vereinigung der Turkstaaten zu einem zentralen Machtzentrum ist von großer Bedeutung

  • 07.10.2025 [14:46]

Präsident Ilham Aliyev: OTS hat sich heute zu einem der bedeutenden geopolitischen Zentren entwickelt

  • 07.10.2025 [13:55]

Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

  • 07.10.2025 [13:36]
Präsident Ilham Aliyev empfängt in Gabala am Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter teilnehmende Staats- und Regierungschefs VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt in Gabala am Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter teilnehmende Staats- und Regierungschefs VIDEO

Aserbaidschans Präsident nennt Faktoren, die OTS zu einem wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne machen

  • 07.10.2025 [13:22]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 07.10.2025 [13:04]

Außenminister Bayramov: Brüderlichkeit und gegenseitiges Vertrauen zwischen OTS-Mitgliedsländern bilden solide Grundlage für hoffnungsvolle Zukunft

  • 07.10.2025 [13:00]

Recep Tayyip Erdogan zu Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [12:55]
Präsident Ilham Aliyev trifft Gurbanguly Berdimuhamedow in Gabala VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Gurbanguly Berdimuhamedow in Gabala VIDEO

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 07.10.2025 [12:29]

Aserbaidschanische Chovkon-Nationalmannschaft gewinnt 3. GUS-Spiele

  • 07.10.2025 [12:05]

GUS-Spiele: Heute Wettbewerbe in vier Sportarten

  • 07.10.2025 [11:47]

Außenminister Bayramov trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen in Gabala

  • 07.10.2025 [11:23]

65. Sitzung des Ausschusses für Sozial- und Humanitäre Politik der PABSEC in Baku begonnen

  • 07.10.2025 [11:10]

Jeyhun Bayramov: TRIPP-Route ist ein bedeutender Schritt zur Diversifizierung der Verbindungen in unserer Region

  • 07.10.2025 [11:05]

OTS-Außenministerrat tagt in Gabala

  • 07.10.2025 [10:46]

Vorsitzender des Volksrates von Turkmenistan besucht Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [10:41]
Im Gericht Dokumente über Raketenangriffe armenischer Streitkräfte auf Ganja verlesen VIDEO

Im Gericht Dokumente über Raketenangriffe armenischer Streitkräfte auf Ganja verlesen VIDEO

Aserbaidschanisches Frauen-3x3-Basketballteam gewinnt Silber bei den GUS-Spielen

  • 06.10.2025 [19:51]

Aserbaidschanische Schützen schließen GUS-Spiele mit 3 Medaillen ab

  • 06.10.2025 [19:49]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen erreichen das Finale

  • 06.10.2025 [19:40]

Aserbaidschanischer Para-Schütze holt zweites Silber bei den Europameisterschaften Osijek 2025

  • 06.10.2025 [19:35]
Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft Premierminister Ungarns VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft Premierminister Ungarns VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Nordzyperns Präsident Ersin Tatar VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Nordzyperns Präsident Ersin Tatar VIDEO

Nobelpreis für Medizin geht an drei Immunforscher

  • 06.10.2025 [18:45]

Usbekistans Präsident besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [18:32]

Kasachstans Präsident zu Besuch Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [18:23]

Präsident Kirgisistans besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [17:42]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches 3x3-Basketballteam im Finale

  • 06.10.2025 [17:33]

Aserbaidschanische Ruderer glänzen mit vier Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 06.10.2025 [17:20]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxer schließen Turnier mit 24 Medaillen

  • 06.10.2025 [16:09]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft gewinnt Bronzemedaille

  • 06.10.2025 [15:37]

Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2025 in Lima

  • 06.10.2025 [15:26]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten AKTUALISIERT VIDEO

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [14:26]

Französischer Premierminister Lecornu tritt zurück

  • 06.10.2025 [13:56]

Präsident der Türkischen Republik Nordzypern besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [13:21]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten in Gabala VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten in Gabala VIDEO

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 06.10.2025 [11:44]

Mindestens 350 Touristen am Mount Everest gerettet

  • 06.10.2025 [11:38]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

  • 05.10.2025 [22:16]

Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen

  • 05.10.2025 [22:12]

Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen

  • 05.10.2025 [21:05]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold in der Jungen-Kategorie

  • 05.10.2025 [20:03]

Aserbaidschans U21-Nationalteam: Spieltermine gegen Tschechien und Schottland festgelegt

  • 05.10.2025 [16:30]

Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest

  • 05.10.2025 [15:30]

Aserbaidschans Nationalmannschaft: Spieltermine gegen Frankreich und die Ukraine bekanntgegeben

  • 05.10.2025 [14:30]