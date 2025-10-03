Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Aserbaidschanische Athleten schließen 3. GUS-Spiele mit sechs Medaillen im Trampolinturnen ab

Aserbaidschanische Athleten schließen 3. GUS-Spiele mit sechs Medaillen im Trampolinturnen ab

Scheki, 3. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Sportler haben bei den 3. GUS-Spielen im Trampolinturnen starke Leistungen gezeigt und den Wettbewerb mit insgesamt sechs Medaillen abgeschlossen.

Am letzten Tag der Trampolinwettkämpfe gewannen Magsud Mahsudov und Seljan Mahsudova die Silbermedaille im Synchronturnen und erhöhten damit die Gesamtzahl der Medaillen für Aserbaidschan auf sechs.

Insgesamt sicherten sich die Athleten eine Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen im Trampolinturnen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen
  • 03.10.2025 [20:58]

Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen

3. GUS-Spiele: Nihad Abasov gewinnt erste Goldmedaille für Aserbaidschan im Ringen
  • 03.10.2025 [20:57]

3. GUS-Spiele: Nihad Abasov gewinnt erste Goldmedaille für Aserbaidschan im Ringen

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
  • 03.10.2025 [20:22]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen

GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Boxer stehen im Finale – Neun gewinnen Bronze
  • 03.10.2025 [20:03]

GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Boxer stehen im Finale – Neun gewinnen Bronze

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze
  • 03.10.2025 [19:56]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze

Aserbaidschans NOK-Vertreter nehmen am 45. Seminar des EOK und Forum der Olympischen Solidarität teil
  • 03.10.2025 [19:47]

Aserbaidschans NOK-Vertreter nehmen am 45. Seminar des EOK und Forum der Olympischen Solidarität teil

Degenfechten: Aserbaidschanische Sportlerin gewinnt Bronze bei den 3. GUS-Spielen
  • 03.10.2025 [16:20]

Degenfechten: Aserbaidschanische Sportlerin gewinnt Bronze bei den 3. GUS-Spielen

GUS-Spiele: Aserbaidschanische Turner gewinnen weitere Medaille im Synchronspringen
  • 03.10.2025 [16:16]

GUS-Spiele: Aserbaidschanische Turner gewinnen weitere Medaille im Synchronspringen

Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
  • 03.10.2025 [15:33]

Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

Buch „50 Jahre nach Äkinchi“ auf der XI. Internationalen Buchmesse in Baku präsentiert

  • [21:16]

Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen

  • [20:58]

3. GUS-Spiele: Nihad Abasov gewinnt erste Goldmedaille für Aserbaidschan im Ringen

  • [20:57]

Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet

  • [20:41]

Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Statistik

  • [20:41]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen

  • [20:22]

GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Boxer stehen im Finale – Neun gewinnen Bronze

  • [20:03]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze

  • [19:56]

Aserbaidschanische Athleten schließen 3. GUS-Spiele mit sechs Medaillen im Trampolinturnen ab

  • [19:51]

Aserbaidschans NOK-Vertreter nehmen am 45. Seminar des EOK und Forum der Olympischen Solidarität teil

  • [19:47]

Mikayil Cabbarov: Anteil des Privatsektors an der Wirtschaft liegt bei 81 Prozent

  • [19:18]
Präsident Ilham Aliyev teilt Beitrag über seinen Arbeitsbesuch in Dänemark VIDEO

Präsident Ilham Aliyev teilt Beitrag über seinen Arbeitsbesuch in Dänemark VIDEO

9. Sitzung des Koordinierungsausschusses zwischen SOCAR und dem deutschen Unternehmen Uniper abgehalten

  • [18:09]

Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus

  • [17:46]

Degenfechten: Aserbaidschanische Sportlerin gewinnt Bronze bei den 3. GUS-Spielen

  • [16:20]

GUS-Spiele: Aserbaidschanische Turner gewinnen weitere Medaille im Synchronspringen

  • [16:16]

Internationale Konferenz zum Kaspischen Meer auf Initiative von Leyla Aliyeva

  • [16:03]

Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • [15:33]

Erstmals NGO-Ausstellungen zum Minenproblem Aserbaidschans in Europa veranstaltet

  • [15:27]

Armenischer Außenminister: Bau einer Bahnstrecke zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen

  • [14:56]

Mikayil Jabbarov: Anteil des Nicht-Öl-Sektors soll 70 % der aserbaidschanischen Wirtschaft erreichen

  • [14:26]

Religion: Muslime laden traditionell für heute zum Tag der offenen Moschee ein

  • [13:53]

Präsident Ilham Aliyev: Erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Korea ist zufriedenstellend

  • [13:47]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • [13:28]

Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie

  • [13:19]

Aserbaidschanische Delegation des Zentrums für Entwicklung kultureller und kreativer Industrien besucht Südkorea

  • [13:04]

Ergebnisse des 7. Internationalen Architekturwettbewerbs in Baku bekanntgegeben

  • [12:43]

Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns

  • [12:19]

Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel

  • [11:55]

Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar

  • [11:03]
Prozess gegen armenische Staatsbürger: Vor Gericht Dokumente über Raketenangriff auf aserbaidschanische Bezirke und Stadt Mingachevir vorgelegt VIDEO

Prozess gegen armenische Staatsbürger: Vor Gericht Dokumente über Raketenangriff auf aserbaidschanische Bezirke und Stadt Mingachevir vorgelegt VIDEO

GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest

  • 02.10.2025 [21:03]

Aserbaidschanische Turner erreichen Finale im synchronen Programm bei den GUS-Spielen

  • 02.10.2025 [20:57]

GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale

  • 02.10.2025 [20:41]

Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen

  • 02.10.2025 [20:36]

Aserbaidschan und Usbekistan werden Gastgeber der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027 sein

  • 02.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch

  • 02.10.2025 [20:08]

Shavkat Mirziyoyev: Brüderliche Beziehungen zwischen Usbekistan und Aserbaidschan tragen zum Wohlstand unserer Völker bei

  • 02.10.2025 [19:13]
Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev tifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev tifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-usbekische Beziehungen umfassen vielfältige Kooperationsagenda

  • 02.10.2025 [18:56]
Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft in Kopenhagen Premier der Niederlande AKTUALISIERT VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft in Kopenhagen Premier der Niederlande AKTUALISIERT VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin führt Gespräche am Rande des Gipfels der Parlamentspräsidenten der G20

  • 02.10.2025 [18:32]

3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen

  • 02.10.2025 [18:22]

Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 02.10.2025 [17:51]

Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester

  • 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ

  • 02.10.2025 [16:09]
Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO

Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort

  • 02.10.2025 [15:10]

Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova: Zangezur-Korridor wird zu einem wichtigen Drehkreuz im internationalen Verkehr zwischen den Kontinenten werden

  • 02.10.2025 [14:51]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold

  • 02.10.2025 [13:39]

12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt

  • 02.10.2025 [12:42]
Alpakas in Schamachi: Ein besonderes Ausflugsziel VIDEO

Alpakas in Schamachi: Ein besonderes Ausflugsziel VIDEO

Preis für Azeri Light gesunken

  • 02.10.2025 [12:13]
Särschähär  – altes Stadtviertel in Ordubad VIDEO

Särschähär  – altes Stadtviertel in Ordubad VIDEO

Weltmarkt: Ölpreise gestiegen

  • 02.10.2025 [10:38]
Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Bankett in Kopenhagen teil AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Bankett in Kopenhagen teil AKTUALISIERT VIDEO

Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut

  • 01.10.2025 [20:40]

Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen

  • 01.10.2025 [20:27]

Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan

  • 01.10.2025 [20:15]

Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein

  • 01.10.2025 [20:03]

Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen

  • 01.10.2025 [19:38]
Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen VIDEO

Erste Lehrgebäude der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität in Baku feierlich eröffnet AKTUALISIERT VIDEO

Erste Lehrgebäude der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität in Baku feierlich eröffnet AKTUALISIERT VIDEO

Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar

  • 01.10.2025 [18:22]

Aserbaidschan und Australien erörtern Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen

  • 01.10.2025 [18:14]

ANAMA: Im September mehr als 5 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 01.10.2025 [18:02]

Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen

  • 01.10.2025 [17:22]

Klimaschutzwoche Baku 2025 mit Runder Tisch zu klimaresilienter Agrarwirtschaft

  • 01.10.2025 [16:56]

11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet

  • 01.10.2025 [16:35]
Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov von Baku teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov von Baku teil VIDEO

Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 01.10.2025 [14:26]

Aserbaidschanische Parlamentsdelegation zu Arbeitsbesuch in Südafrika eingetroffen

  • 01.10.2025 [13:26]

Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku

  • 01.10.2025 [13:04]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille

  • 01.10.2025 [11:39]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 01.10.2025 [10:58]

Fotoausstellung in Paris zeigt Minenopfer Aserbaidschans

  • 01.10.2025 [10:40]
Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO

Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO

Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella AKTUALISIERT VIDEO

Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella AKTUALISIERT VIDEO

Treffen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella im erweiterten Format AKTUALISIERT VIDEO

Treffen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella im erweiterten Format AKTUALISIERT VIDEO

Offizielles Bankett zu Ehren des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella VIDEO

Offizielles Bankett zu Ehren des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella VIDEO

Präsident Mattarella: Italien schätzt seine Freundschaft mit Aserbaidschan sehr und strebt an, sie auf die höchste Ebene zu heben

  • 30.09.2025 [21:16]

Sergio Mattarella: Wir messen strategischer Partnerschaft zwischen unseren Ländern besondere Bedeutung bei

  • 30.09.2025 [21:13]

Aserbaidschans Präsident: Heute ist Entwicklung der italienisch-aserbaidschanischen Beziehungen deutlich sichtbar

  • 30.09.2025 [21:10]

Präsident Ilham Aliyev: Italien hat Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union stets unterstützt

  • 30.09.2025 [20:49]

Präsident Ilham Aliyev: Der durch TAP und den Südlichen Gaskorridor eröffnete Weg führt nun zu noch größeren Projekten

  • 30.09.2025 [20:37]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien haben sich über viele Jahre hinweg als verlässliche Partner gegenseitig unterstützt

  • 30.09.2025 [20:29]

Aserbaidschans Präsident: Wir haben zur Energiesicherheit vieler Länder beigetragen

  • 30.09.2025 [20:22]

Präsident: Italien ist unser wichtigster Handelspartner im wirtschaftlichen Bereich

  • 30.09.2025 [20:18]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien sind wahre strategische Partner

  • 30.09.2025 [20:13]

Aserbaidschanisches Taekwondo-Team schließen 3. GUS-Spiele mit 22 Medaillen ab

  • 30.09.2025 [19:39]

GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützen gewinnen weitere Bronzemedaille

  • 30.09.2025 [19:35]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer gewinnen 10 Bronzemedaillen

  • 30.09.2025 [19:29]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schütze gewinnt Silber

  • 30.09.2025 [19:27]

Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen

  • 30.09.2025 [19:19]