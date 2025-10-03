Aserbaidschanische Athleten schließen 3. GUS-Spiele mit sechs Medaillen im Trampolinturnen ab

Scheki, 3. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Sportler haben bei den 3. GUS-Spielen im Trampolinturnen starke Leistungen gezeigt und den Wettbewerb mit insgesamt sechs Medaillen abgeschlossen.

Am letzten Tag der Trampolinwettkämpfe gewannen Magsud Mahsudov und Seljan Mahsudova die Silbermedaille im Synchronturnen und erhöhten damit die Gesamtzahl der Medaillen für Aserbaidschan auf sechs.

Insgesamt sicherten sich die Athleten eine Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen im Trampolinturnen.