Aserbaidschanische Boxer ziehen ins Finale der U19-Europameisterschaften 2025 ein

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Zwei aserbaidschanische Boxer haben das Finale der U19-Europameisterschaften 2025 im Boxen in Ostrava, Tschechische Republik, erreicht.

Boxerin Banuchichak Nasirli (48 kg) besiegte die Italienerin Amelia Sula mit 5:0 und trifft im Finale auf die Französin Mathilda Fragnieres.

Ein weiterer aserbaidschanischer Boxer, Bilalhabashi Nazarov (50 kg), setzte sich ebenfalls mit 5:0 gegen den Rumänen Ionut Razvan Panaite durch. Im Finalkampf wird er gegen den Italiener Tommaso Orlando antreten.

Schließlich trat der Boxer Subhan Babayev (60 kg) gegen den Georgier Luka Chkhikvadze an und sicherte sich die Bronzemedaille.

Der Wettbewerb geht am 10. Oktober zu Ende.