Aserbaidschanische Delegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev in Bukarest

Bukarest, 4. November, AZERTAC

Am 4. November besuchte eine aserbaidschanische Delegation das Denkmal des Nationalleaders Heydar Aliyev im Tei-Park in Bukarest, Rumänien.

Zur Delegation gehörten Vugar Aliyev, Vorstandsvorsitzender der Staatlichen Nachrichtenagentur Aserbaidschans (AZERTAC), Ahmad Ismayilov, Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung, Ismat Sattarov, Vorsitzender des Audiovisuellen Rates, sowie Gudsi Osmanov, Botschafter Aserbaidschans in Rumänien. Die Delegationsmitglieder ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten Blumen am Denkmal nieder.

Die Botschaft der Republik Aserbaidschan in Rumänien wird am 4. November einen offiziellen Empfang anlässlich des 8. November – Tag des Sieges Aserbaidschans veranstalten.

Igbal Hajiyev

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Bukarest