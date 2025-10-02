Aserbaidschanische Parlamentssprecherin führt Gespräche am Rande des Gipfels der Parlamentspräsidenten der G20

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentsdelegation unter der Leitung der Sprecherin des Milli Majlis (Nationalversammlung), Sahiba Gafarova, hält sich zu einem Arbeitsbesuch in Kapstadt, Südafrika, auf, um am 11. Gipfel der Parlamentspräsidenten der G20 (P20) teilzunehmen.

Am Rande des Gipfels führte Sprecherin Sahiba Gafarova Gespräche mit dem Sprecher des britischen Unterhauses, Sir Lindsay Hoyle, dem Sprecher des Parlaments von Singapur, Seah Kian Peng, sowie dem Sprecher des australischen Repräsentantenhauses, Milton Dick.

Bei Diskussionen wurde die Bedeutung des Gipfels hervorgehoben und Perspektiven der weiteren Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Parlamenten erörtert.