Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in Ägypten

Baku, 1. November, AZERTAC

Die Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, ist am 1. November zu einem Arbeitsbesuch in Kairo, der Hauptstadt der Arabischen Republik Ägypten, eingetroffen.

Wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments AZERTAC mitteilte, wird Sahiba Gafarova im Rahmen ihres Besuchs an der Eröffnungszeremonie des Großen Ägyptischen Museums teilnehmen.