Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen gewinnen weitere Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

Scheki, 8. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Gymnastinnen in der Rhythmischen Sportgymnastik zeigten herausragende Leistungen und fügten dem Medaillenspiegel des Landes bei den 3. GUS-Spielen weitere Erfolge hinzu.

In den Einzelwettbewerben gewann Azada Atakishiyeva die Silbermedaille in der Übung mit dem Ball, während Nur Sadigova in der Reifenübung Bronze holte.

Auch die Gruppe der rhythmischen Gymnastik sicherte sich eine Bronzemedaille für ihre Darbietung mit fünf Reifen.

Zuvor hatte Azada Atakishiyeva bereits den zweiten Platz im Mehrkampf belegt.