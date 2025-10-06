Aserbaidschanischer Para-Schütze holt zweites Silber bei den Europameisterschaften Osijek 2025

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para-Schütze Kamran Zeynalov hat bei den Europameisterschaften im kroatischen Osijek die Silbermedaille gewonnen.

Im Wettbewerb P4 – Luftpistole 50 Meter zeigte Zeynalov eine herausragende Leistung und sicherte sich mit 221,6 Punkten die Silbermedaille.

Zuvor hatte der Paralympionike bereits gemeinsam mit Aybeniz Babayeva im P6 – Mixed-Team-Wettbewerb mit der Luftpistole über 10 Meter die Silbermedaille bei der kontinentalen Meisterschaft errungen.