Aserbaidschanischer Wissenschaftler bei „BALTES 2025“ in Skopje

Baku, 2. November, AZERTAC

Professor Ramazan Gafarli vom Folklore-Institut der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans nahm am internationalen Symposium „BALTES 2025“ in der Hauptstadt Nordmazedoniens Skopje teil. In seinem Vortrag analysierte er die semiotischen und synergetischen Strukturen türkischer Epen im Vergleich zu den Balkantraditionen. Gafarli betonte die Rolle des türkischen Epos als kulturelles Gedächtnis und Identitätssystem. Das Symposium wurde online vom Internationalen Balkan-Universität und dem Forschungszentrum BALTED organisiert.