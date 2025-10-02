Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
Ganja, 2. Oktober, AZERTAC
Das aserbaidschanische Schwimmteam schloss die 3. GUS-Spiele mit insgesamt 13 Medaillen ab.
Am vierten Wettkampftag der 3. GUS-Spiele sicherte sich der aserbaidschanische Schwimmer Süleyman Ismayilzade im Sportpalast Ganja die Goldmedaille im 400-Meter-Freistilschwimmen.
Ebenfalls erfolgreich war Anastasiya Gnussina, die in der 1500-Meter-Freistildisziplin eine Bronzemedaille gewann.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Preis für Azeri Light gesunken
- [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]
Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [20:15]
Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein
- 01.10.2025 [20:03]
Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen
- 01.10.2025 [19:38]
Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar
- 01.10.2025 [18:22]
Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen
- 01.10.2025 [17:22]
11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet
- 01.10.2025 [16:35]
Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [14:26]
Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku
- 01.10.2025 [13:04]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille
- 01.10.2025 [11:39]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 01.10.2025 [10:58]
Fotoausstellung in Paris zeigt Minenopfer Aserbaidschans
- 01.10.2025 [10:40]
GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützen gewinnen weitere Bronzemedaille
- 30.09.2025 [19:35]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schütze gewinnt Silber
- 30.09.2025 [19:27]
Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
- 30.09.2025 [19:19]
AZERTAC und Askanews unterzeichnen Kooperationsmemorandum
- 30.09.2025 [19:05]
Aserbaidschans Chovkan-Team erringt zweiten Sieg bei den GUS-Spielen
- 30.09.2025 [17:33]
Aserbaidschans Schwimmteam holt Gold bei den GUS-Spielen
- 30.09.2025 [13:00]
YouTube-Mutterkonzern Alphabet zahlt Donald Trump 24,5 Millionen Dollar
- 30.09.2025 [12:50]
Aktueller Ölpreis
- 30.09.2025 [12:49]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sportschütze gewinnt Silber
- 30.09.2025 [12:01]
Dutzende Vermisste nach Einsturz von Schule in Indonesien
- 30.09.2025 [11:49]
Preis für aserbaidschanisches Öl um mehr als 3 US-Dollar gesunken
- 30.09.2025 [11:24]
In Baku findet 2. Aserbaidschanisch-Usbekisches Medienforum statt
- 30.09.2025 [10:45]
12. Gipfeltreffen der OTS-Staatsoberhäupter findet in Aserbaidschan statt
- 30.09.2025 [10:24]
Premierminister Asadov nimmt am Treffen des GUS-Ministerrats in Minsk teil
- 29.09.2025 [20:51]
Aserbaidschans und Kasachstans Außenminister führen Telefongespräch
- 29.09.2025 [20:38]
Vertreter führender usbekischer Medien zu Gast bei AZERTAC
- 29.09.2025 [20:23]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen
- 29.09.2025 [20:05]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille
- 29.09.2025 [19:54]
Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen
- 29.09.2025 [18:31]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber
- 29.09.2025 [17:22]
Aserbaidschans Premierminister besucht Minsk
- 29.09.2025 [17:20]
Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen
- 29.09.2025 [17:04]
Aserbaidschan nimmt am 2. Internationalen Teefestival in Brüssel teil
- 29.09.2025 [16:03]
Jaguar Land Rover: Milliardenkredit nach Cyberangriff
- 29.09.2025 [15:26]
Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen
- 29.09.2025 [13:30]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 29.09.2025 [13:00]
Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku
- 29.09.2025 [12:54]