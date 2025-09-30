Aserbaidschanisches Taekwondo-Team schließen 3. GUS-Spiele mit 22 Medaillen ab

Mingachevir, 30. September, AZERTAC

Das aserbaidschanische Taekwondo-Team haben bei den 3. GUS-Spielen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und seine Wettkämpfe am Dienstag mit insgesamt 22 Medaillen abgeschlossen.

Der Medaillenspiegel der Mannschaft umfasst vier Gold-, zwei Silber- und sechzehn Bronzemedaillen.

Die 3. GUS-Spiele, bei denen 1.624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern zusammenkommen, enden am 8. Oktober.