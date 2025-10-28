Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Sahiba Gafarova, Vorsitzende der Nationalversammlung, traf Syed Yousaf Raza Gilani, den Vorsitzenden des Senats Pakistans, der an einer internationalen Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans teilnimmt.

Die Bedeutung der Konferenz und der Verfassung für die Stärkung des Rechtsstaates, gesellschaftliche Entwicklung, politische Stabilität sowie den Schutz der Bürgerrechte wurde betont. Frau Gafarova hob die Erklärung von 2025 zum „Jahr der Verfassung und Souveränität“ durch Präsident Ilham Aliyev hervor, was die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität Aserbaidschans nach der 30-jährigen armenischen Besatzung symbolisiere.

Beide Seiten lobten die historischen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Pakistan und betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit ihrer Parlamente auf bilateraler und multilateraler Ebene. Die Ergebnisse des 3. trilateralen Treffens der Parlamentspräsidenten Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei in Islamabad wurden ebenfalls begrüßt.