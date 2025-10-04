Aserbaidschans Perspektiven im QS World University Ranking erörtert

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Emin Amrullayev, Aserbaidschans Minister für Wissenschaft und Bildung, traf sich mit Sergei Khristoliubov, Regionaldirektor der Rankingagentur „QS Quacquarelli Symonds“.

An dem Treffen nahmen auch Vertreter der Staatlichen Agentur für Wissenschaft und Hochschulbildung teil. Im Mittelpunkt stand die Gesamtleistung Aserbaidschans im QS World University Ranking.

In der Sitzung wurden verschiedene Indikatoren im Zusammenhang mit den aserbaidschanischen Hochschulen analysiert und deren Zukunftsaussichten diskutiert.