Aserbaidschans Präsident: Wir haben zur Energiesicherheit vieler Länder beigetragen

Baku, 30. September, AZERTAC

„Zahlreiche wichtige Projekte wurden im Energiesektor (mit Italien – Anm. d. Red.) umgesetzt. Insbesondere durch den Export von aserbaidschanischem Öl und Gas nach Italien konnten wir große Mengen unserer natürlichen Ressourcen auf die Weltmärkte bringen“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

„Gleichzeitig haben wir auch zur Energiesicherheit vieler Länder beigetragen“, betonte das Staatsoberhaupt.