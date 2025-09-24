Aserbaidschans stellvertretender Premierminister und iranischer Minister für Straßen besuchen Tabriz und Julfa

Baku, 24. September, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs in Teheran besuchte der stellvertretende Premierminister Aserbaidschans und Ko-Vorsitzende der Staatlichen Kommission für wirtschaftliche, handelspolitische und humanitäre Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und der Islamischen Republik Iran Schahin Mustafayev die Städte Tabriz und Julfa in der Provinz Ost-Aserbaidschan. Dort traf er sich mit dem Gouverneur der Provinz Bahram Sarmast.

Die Seiten hoben die bedeutende Rolle der Provinz für die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran hervor und verwiesen auf die Bedeutung der Stärkung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen den Regionen Aserbaidschans und der Provinz Ost-Aserbaidschan.

Der stellvertretende Premierminister Schahin Mustafayev besuchte zusammen mit Farzaneh Sadegh, dem iranischen Minister für Straßen und Städtebau und Ko-Vorsitzenden der iranisch-aserbaidschanischen staatlichen Kommission für wirtschaftliche, handelspolitische und humanitäre Zusammenarbeit, die Brücke der Aghbend-Kelaleh-Autobahn sowie die Julfa-Kelaleh-Straße im Rahmen des Araz-Korridors. Dabei überprüften sie den aktuellen Stand des Brückenbaus sowie die Fortschritte bei der Erweiterung der Straßeninfrastruktur.

Die Seiten diskutierten auch den potenziellen Standort und die bestehende Infrastruktur für die geplante Ordubad-Siyahrud-Brücke und inspizierten das dafür vorgesehene Gebiet.