Aserbaidschans U21-Nationalteam: Spieltermine gegen Tschechien und Schottland festgelegt

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Der Spielplan der aserbaidschanischen U21-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur UEFA-U21-Europameisterschaft steht fest.

Wie AZERTAC berichtet, trifft das Team am 10. Oktober auswärts auf Tschechien und spielt am 14. Oktober zu Hause gegen Schottland.