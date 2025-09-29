Aserbaidschans und Kasachstans Außenminister führen Telefongespräch
Baku, 29. September, AZERTAC
Am 29. September haben der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ein Telefongespräch mit dem neu ernannten Außenminister Kasachstans Yermek Kosherbayev geführt.
Minister Bayramov gratulierte Yermek Kosherbayev zu seiner Ernennung zum Außenminister und wünschte ihm viel Erfolg in seinem neuen Amt.
Beide Minister würdigten das hohe Niveau der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Kasachstan und betonten, dass die hochrangigen Kontakte und gegenseitigen Besuche die bilaterale Zusammenarbeit fördern. Die Gesprächspartner äußerten sich zuversichtlich, dass beide Länder ihre gemeinsamen Bemühungen zur Vertiefung der bestehenden, vielseitigen Zusammenarbeit fortsetzen werden.
Im Verlauf des Gesprächs betonten die Chefdiplomaten der beiden Länder, die Zusammenarbeiten im Rahmen regionaler und internationaler Organisationen weiter auszubauen. Dabei wurde auch auf die Vorbereitungen zum Gipfeltreffen der Organisation Turkischer Staaten verwiesen, das im Oktober dieses Jahres in Gabala stattfinden soll.
Minister Yermek Kosherbayev bedankte sich für die Glückwünsche und äußerte sich zuversichtlich, dass sich die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter positiv entwickeln werden.
