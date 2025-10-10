Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan Generaloberst Zakir Hasanov weilt zu Besuch in Ankara, um am 12. trilateralen Treffen der Verteidigungsminister von Aserbaidschan, Georgien und der Türkei teilzunehmen.

Im Rahmen des Besuchs fand ein bilaterales Treffen zwischen Generaloberst Zakir Hasanov und seinem georgischen Amtskollegen Irakli Chikovani statt.

Bei dem Treffen betont man, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Georgien einen wichtigen Beitrag zu Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region leistet. Zudem wurde hervorgehoben, dass die Treffen der Staatsoberhäupter eine zentrale Rolle bei der Stärkung der bilateralen Beziehungen spielen.

Man betonte, dass regelmäßige gegenseitige Besuche und Treffen in verschiedenen Formaten den hohen Stand der Beziehungen im militärischen Bereich widerspiegeln, ebenso wie in anderen Bereichen.

Die Minister erörterten zudem die aktuelle militärisch-politische Lage in der Region und betonten die Bedeutung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im trilateralen und bilateralen Rahmen, um ein friedliches und gedeihliches Leben für beide Völker zu sichern.

Zum Abschluss des Treffens erörterten die Seiten neue Perspektiven der militärischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Georgien. Die Minister unterstrichen die Notwendigkeit, die Häufigkeit gemeinsamer Übungen zu erhöhen, um den Erfahrungsaustausch zu fördern, und führten einen umfassenden Meinungsaustausch über weitere Fragen von beiderseitigem Interesse.