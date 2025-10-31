Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Außenminister: Aserbaidschan unterstützt Initiativen zum interkulturellen Dialog als Geberstaat

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan misst dem interkulturellen und interreligiösen Dialog besondere Bedeutung bei. Der „Baku-Prozess“ wird international als erfolgreiches Beispiel in diesem Bereich anerkannt, erklärte Außenminister Jeyhun Bayramov in seiner Rede bei der 43. Sitzung der UNESCO-Generalversammlung in Samarkand, Usbekistan.

Der Minister betonte zudem, dass die Partnerschaft Aserbaidschans mit der UNESCO auf gemeinsamen Verpflichtungen zu Kulturerbe, Vielfalt, inklusiver Bildung, wissenschaftlichem Fortschritt und internationaler Solidarität beruht. Als Geberstaat unterstützt Aserbaidschan Initiativen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Jugendförderung und interkultureller Dialog.

