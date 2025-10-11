Außenminister Aserbaidschans und der Türkei erörtern Lage im Nahen Osten

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 11. Oktober fand ein Telefongespräch zwischen dem Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, und dem Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC wurden während des Telefongesprächs die Lage im Nahen Osten sowie die sich aus dem Gaza-Abkommen ergebenden Fragen erörtert.

Die erfolgreichen Vermittlungsbemühungen der Türkei bei dieser wichtigen Vereinbarung wurden gewürdigt.

Die Minister führten außerdem einen Meinungsaustausch über bilaterale und regionale Themen von gemeinsamem Interesse.