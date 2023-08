Baden in Naftalanöl soll gegen rund 100 Krankheiten helfen

Baku, 29. August, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein ölreiches Land. Im kleinen aserbaidschanischen Ort Naftalan gibt es zahlreiche Bäder, in denen in Erdöl gebadet werden kann. Der Name der Stadt Naftalan leitet sich von dem griechischen Wort „naphta“ für Öl und dem Aserbaidschanischen -alan, „nehmen“, ab. Auch das Öl trägt den Namen Naftalan.

Die Region war bereits im 12. Jahrhundert für die dortigen Ölbäder bekannt, in denen zu medizinischen Zwecken gebadet wurde. Das Öl aus Naftalan gelangte bereits zu dieser Zeit über Karawanen in viele Länder des Nahen Ostens und Reisende aus der Türkei, Persien, Afghanistan und anderen Ländern kamen, um die Bäder zu besuchen. Auch Marco Polo, Asienreisender schrieb über die Ölbäder.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Öl als Medikament wiederentdeckt und vom deutschen Chemiker E. Jäger exportiert. Die aserbaidschanischen Wissenschaftler Yusif Mammadaliyev und Ali Guliyev erforschten die Wirkung und Bestandteile des Öls. Nach denen von ihnen entdeckten Prinzipien begann man, das Öl weiterzuverarbeiten. Ahad Hasanov begann mit der Verabreichung von sogenanntem Kerato-Naftalan an Patienten. Zur Sowjetzeit war die Stadt bekannt für ihre Heilbäder. Im Jahre 1980 kamen 75.000 Besucher. Heute besteht in der Stadt ein modernes Heilungszentrum, in dem Haut- und Knochenerkrankungen mithilfe des Öls behandelt werden.

Das Baden in reinem Rohöl soll gegen rund 100 Krankheiten helfen. In der Stadt Naftalan hat diese medizinische Anwendung eine lange Tradition. Eine positive Wirkung im Haut- und Knochenbereich wird dieser speziellen Ölform zugeschrieben, die weltweit nur in Kroatien und eben am Fuß des Kaukasus in Naftalan vorkommt.

In der Stadt Naftalan wird eine ganz besondere Therapie angeboten, die auf einer speziellen Art von Öl, dem Naftalanöl, basiert. Naftalanöl ist für die Industrie zu schwer und wird allein für Heilzwecke genutzt.

Naftalan ist ein besonderes Öl, das aus einer Quelle gewonnen wird. Im Gegensatz zu normalem Öl ist Naftalan nicht brennbar. Es hat eine schmerzstillende, entzündungshemmende Wirkung und wird bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und der Haut eingesetzt.

Die ersten Kurhotels in Naftalan wurden 1929 eröffnet. Die Sowjet-Elite ging hier ein und aus. Aber von der heilenden Wirkung des Naftalan war schon viel früher die Rede. Schon im 13. Jahrhundert beschrieb Marco Polo ein Öl, das Hautkrankheiten lindert.

In der Stadt Naftalan gibt es viele Sanatorien, die den modernen Standards entsprechen. Eine dieser berühmten Sanatorien ist das CHINAR Hotel & SPA, das auch in der Zeit der UdSSR berühmt war. Das Sanatorium wurde mit einer Behandlungsanlage ausgestattet, die die Verwendung von Naftalanöl mit hohem Standard in einer angenehmen Atmosphäre ermöglicht. Das Resort bietet eine besondere Therapie, die etwa drei Tage dauert. Während der Therapiezeit nehmen die Patienten mehrmals Ölbäder unter Aufsicht von Fachärzten ein. Neben CHINAR Hotel und SPA gibt es Alternativen wie Gashalti Health Hotel Naftalan, Shafa Sanatorium, die die gleiche Behandlung und Art von Dienstleistungen für die Touristen bieten.

Aserbaidschan gehört zu den fünf Ländern, die von russischen Touristen am häufigsten besucht werden. Vor dem Hintergrund der Annullierung von Flügen nach Europa strömen russische Touristen in die GUS-Staaten. Reiseveranstalter weisen darauf hin, dass Aserbaidschan, Weißrussland, Usbekistan, Kirgisistan und Armenien beliebte Reiseziele der Russen sind. Sie verkaufen ihnen Touren nach und um Baku sowie Touren ins Sanatorium Naftalan. Die Zahl der aus Russland nach Aserbaidschan kommenden Touristen hat sich im ersten Halbjahr 2023 vervierfacht